محافظ بني سويف يلتقى أعضاء اللجنة الوزارية لمراجعة سيارات ذوى الهمم

بنى سويف هانى فتحى

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لجنة فحص سيارات ذوى الهمم، على هامش زيارتهم للمحافظة لبدء إجراء الترتيبات لتنفيذ المهام المكلفين بها في هذا الشأن، وذلك في إطار خطة الحكومة التي تستهدف حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، والتي تهدف مواجهة أية ممارسات من شأنها تسيئ الاستفادة من هذه الميزة التي تمنحها الدولة لأهالينا من ذوي الهمم.

حضر اللقاء، عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن، ومن اللجنة كل من: أحمد مصطفى الصيرفي – وزارة التجارة الخارجية والاستثمار، وهاني رشاد – مصلحة الجمارك ( وزارة المالية)، أحمد إبراهيم – مصلحة الجمارك (وزارة المالية).

ومن جانبه أكد محافظ بني سويف، أهمية دور اللجنة التي تأتي ضمن عدد من الإجراءات التي تنفذها الحكومة في مختلف القطاعات والملفات الحيوية، لاسيما التي تشهد دعما من الدولة، وذلك بهدف إيصال الدعم لمستحقيه ومنعا للتلاعب وحفاظا على حق الشعب ومستحقات الدولة، موجها بكافة التسهيلات في حدود الإمكان لتيسير عمل اللجنة الوزارية.

استعرضت اللجنة بعض تفاصيل أعمالها واختصاصاتها، والتي في مقدمتها : فحص ومراجعة موقف سيارات ذوي الهمم من أبناء بني سويف، من خلال فحص الأوراق والمستندات للتأكد من سلامة الأوراق الخاصة بسيارات المعاقين ووجود السيارة في حوزة صاحبها، مؤكدين أنه تلاحظ من المراجعات الميدانية في عدد من المحافظات أن معظم المستفيدين من هذه السيارات مواطنون من غير ذوي الهمم، بل أن بعض المواطنين من ذوي الهمم الذين تم الحصول على سيارات بأسمائهم، لا يعلمون عنها أي شيء ولا يستخدمونها.

أشار مسؤولو اللجنة إلى أنه يجري مناقشة واستعراض عدد من المقترحات التي تتعلق بمجموعة من الإجراءات الخاصة بحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وكذا التعديل التشريعي المقترح، وذلك بما يسهم في إتمام الربط بين مختلف الجهات المعنية تحقيقاً لوصول الحق لمستحقيه.