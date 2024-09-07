محافظ بني سويف يتفقد معرض الوسائل التعليمية ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، معرض الوسائل التعليمية الخاصة بمرحلة رياض الأطفال، خلال الاحتفالية التى نظمتها الإدارة المركزية لمنطقة بنى سويف الأزهرية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية، الذى يشمل متابعة وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببناء الإنسان المصرى.

شهدت الاحتفالية، التى استضافها نادى الإدارة المحلية بمدينة بنى سويف، حضور: فضيلة الدكتور أحمد السيد مكى وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية منطقة بنى سويف الأزهرية، الدكتور محمد السيد، ممثلا عن المشيخة، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية بمشيخة الأزهر الشريف، الأستاذ على يوسف رئيس المدينة، القمص إثناسيوس فوزي، ممثل الكنيسة المطرانية ببنى سويف، الأستاذ عبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن، ومن توجيه رياض الأطفال بالمنطقة الأزهرية: هند هاشم، هدى عزوز الجبالي، د.رشا سيد أحمد بإدارة سمسطا، ولفيف من قيادات ومسؤولى المنطقة الأزهرية والأوقاف.

تجول المحافظ داخل المعرض، الذى تنظمه إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، ويضم مجموعة كبيرة من المجسمات واللوحات الفنية المستخدمة فى العملية التعليمية الحديثة والتى يتم تطبيقها على مستوى إدارات المنطقة لتعزيز وتنمية المفاهيم العلمية واللغوية لطفل الروضة والمهارات الحياتية، بجانب بعض المجسمات الترفيهية لمحاكاة بعض المناسبات والأعياد الوطنية والدينية.

أشاد المحافظ بالجهد المبذول فى تصميم الوسائل التعليمية بالمعرض الذى يحوى العديد من الوسائل التوضيحية التعليمية، والتى لها مردود إيجابى فى تحسين العملية التعليمية والإسهام فى شرح وتبسيط المناهج الدراسية لمرحلة رياض الأطفال، مؤكداً حرصه على دعم كافة الجهود النوعية خاصة فى قطاع حيوى وهو قطاع التعليم الذى تضعه الدولة فى أولويات إستراتيجيتها التنموية، وضمن رؤية مصر 2030، مثمناً جهد القائمين على المعرض لإخراج تلك الوسائل التعليمية بالشكل المطلوب، والتى أصبحت من العوامل الضرورية لعملية التعلم، ومكون أساسى لتيسير إجراءات التدريس داخل المنطومة فى ظل التطور الذى تشهده نظام التعليم الحديث بجناحيه سواء التعليم العام أو الأزهرى.

كما أعرب المحافظ عن سعادته وحرصه على تلبية الدعوة لحضور تلك الفعالية، التى تتواكب مع طور إطلاق المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان، والتى تركز فى الأساس على بناء الإنسان من خلال الاستثمار فى العنصر البشري، لاسيما وأن فعالية اليوم تستهدف فى المقام الأول الأطفال فى شريحة هامة ونوعية مرتبطة ببناء الشخصية المصرية منذ الصغر، مؤكدا دعمه لكافة الجهود والمبادرات التى ينفذها كيان وصرح بقيمة وقامة الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، الذى يعد فخرا لمصر عامة وللصعيد بوجه خاص، منوها أن الأزهر الشريف والكنسية المصرية هما ركنان أساسيان فى جوهر وبناء الشخصية المصرية والهوية الوطنية.

من جهته توجه رئيس الإدارة المركزية، بالتحية للمحافظ "د.محمد هانى غنيم"، نظرا لما يكنه سيادته من تقدير وإعزاز لمكانة الأزهر الشريف، وحرصه على المشاركة فى هذه الاحتفالية، فضلاً عن توجيهاته للزملاء من أعضاء الجهاز التنفيذى بتقديم التيسيرات اللازمة لتسهيل عقد وتنظيم أية فعاليات تقوم بها المنطقة، مشيرا إلى أن مؤسسة الأزهر تسعى إلى تحقيق التكامل ومواكبة التطورات التى تم إدخالها على المنظومة التعليمية فى مختلف مراحلها، خاصة رياض الأطفال، والتى تحظى باهتمام نوعي، حيث يشهد هذا العام دخول 13 روضة جديدة بجانب أكثر من 200 روضة قائمة، بهدف الوصول إلى منتج تعليمى حديث يسمح بإنتاج عناصر وكوادر بشرية تساند وتتكامل مع خريجى التعليم العام ليكونوا سواعد فى الدفع بجهود الدولة نحوتحقيق التنمية المستدامة.

هذا وتضمنت الاحتفالية تكريم عدداً من مُعلمات رياض الأطفال الفائزات فى مسابقة "المُعلمة القُدوة" بهدف تحفيز المعلمات وغرس روح التنافس فى نفوسهن وتكريمهن على ‏ما ‏يقمن به من جهد مع الأطفال، فضلاً عن تكريم بعض الأطفال الفائزين فى مسابقة "الأزهرى الصغير"، والتى تستهدف تشجيع وتحفيز الأطفال على المذاكرة وحفظ كتاب الله وتلاوته والمداومة على حفظه وإتقانه.