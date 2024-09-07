محافظ المنيا: 150 معلما جديدا بإدارة العدوة ضمن مسابقة وزارة التعليم

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، خلال عقده لقاء خدمة المواطنين بمركز العدوة، أنه مكلف من قبل القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع الى مطالبهم وتلبية حاجاتهم فى كل مكان على أرض المحافظة، مشيرا إلى أن أي مشكلة يمكن حلها إذا تضافرت كافة الجهود من أجل الوصول إلى المستوى المرجو من جودة الخدمات وتحسين أوجه الحياة لاهالينا، خاصة فى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.

ومع اقتراب العام الدراسى الجديد، أعلن المحافظ تعيين 150 معلما جديدا بإدارة العدوة التعليمية من إجمالي 926 معلما تم قبولهم لتوزيعهم على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة ضمن مسابقة وزارة التربية والتعليم، موجها بدراسة إمكانية استغلال أرض مزرعتين تابعتين لوزارة الزراعة بالعدوة لإقامة مدرستين جديدتين، إلى جانب الاستفادة من 3 أفدنة تابعة للإرشاد الزراعى يمكن استغلالها فى إقامة مدارس، وكذلك دراسة إقامة مدرسة أخرى تبرعا من بعض الأهالى، مع التأكيد على حصر الأراضى غير المستغلة لإقامة مشروعات تنموية وخدمية عليها وخاصة إنشاء مدارس جديدة لتقليل كثافة الفصول التى تصل فى بعض المدارس إلى أكثر من 100 تلميذ، وكذلك سرعة الانتهاء من طرح عملية إنشاء مدرسة القايات الابتدائية التى تم إزالتها منذ 2022.

وردا على شكوى عدد من اهالى العدوة بنقص بعض الأدوية، أكد المحافظ حل تلك المشكلة فورا موجها بسرعة حصر الادوية الناقصة والكميات المطلوبة وتوفيرها، وفقا لتوجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وشدد المحافظ خلال اللقاء على الإسراع باستكمال اثاث مجمع خدمات شارونة للانتهاء منه وتسليمه لتوفير كافة الخدمات من سجل مدنى و شهر عقارى و بريد ، بالاضافة إلى رصف طريق بقرية سلاقوس، وانارة طريق المقابر، وبحث إمكانية استغلال جزء من أرض تابعة الشباب والرياضة لإقامة مكتب بريد.

وفى معرض رده على شكوى بعض المواطنين فى قرى العدوة من مستوى إنتاج رغيف الخبز المدعم ، أكد اللواء كدوانى انه حريص كل الحرص على تفقد المخابز فى كل موقع يزوره فى المحافظة للتأكد من جودة إنتاج رغيف الخبز المدعم إلى جانب مراقبة إنتاج الخبز السياحى، موجها بمراجعة حالة الدقيق المستخدم فى صناعة الخبز بالمركز والوقوف على مدى صلاحيته ومطابقته للمواصفات المعتمدة.

حضر اللقاء ،النائب الدكتور زين الاطناوى رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ و النائب ايهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب والنائب سعودى عبد الرحمن عضو مجلس النواب والنائب محمد عبد الحفيظ عضو مجلس الشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الشركات و الهيئات وعدد كبير من مواطنى العدوة.