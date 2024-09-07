محافظ المنيا: التشغيل التجريبى لمحطة مياه شارونة بعد رفع كفاءتها ضمن حياة كريمة

المنيا - حسن عبد الغفار

أعطى اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، اليوم إشارة بدء التشغيل التجريبى لمحطة مياه شارونة المرشحة بعد رفع كفاءتها، وتضم محطة شارونة الثابتة بسعة إنتاجية تبلغ 60 لتر/ثانية، بالإضافة إلى محطة الكومباكت بسعة 30 لتر/ثانية، ليصل إجمالي طاقة المحطة بعد عمليات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة، إلى 90 لتر/ثانية حيث تغذي المحطة مجلس قروي شارونة وقرى شارونة، جزيرة شارونة، قرارة، بالإضافة إلى العزب والنجوع التابعة لها.

وخلال جولته، تابع المحافظ الإنشاءات بمحطة مياه جزيرة شارونة، الجارى إنشائها بطاقة إنتاجية تبلغ 100 لتر/ثانية، لتسهم المحطة الجديدة في تغذية قرى جزيرة شارونة وقرارة، بجانب محطة شارونة المرشحة.

أكد اللواء كدوانى خلال زيارته على أهمية الانتهاء من كافة أعمال التطوير في المواعيد المحددة لضمان تحسين خدمات المياه المقدمة لسكان المنطقة، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات الحيوية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،

وأثناء جولته، استمع اللواء كدوانى إلى شكاوى عدد من المواطنين بشأن نقص مياه الشرب في بعض المناطق، وطمأنهم بأن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من إنشاء محطة مياه جزيرة شارونة، مشيراً إلى أن التشغيل التجريبي للمحطة سيتم قريبًا، مما سيسهم في مد وتدعيم شبكات المياه بالقرى التابعة، وتوفير مياه صالحة للشرب تلبي احتياجات جميع الأهالي.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب الدكتور زين الاطناوى رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ والنائب إيهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب والنائب سعودى عبد الرحمن عضو مجلس النواب والمهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالمنيا و الدكتور محمد حلمى رئيس مركز مغاغة .

