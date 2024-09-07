كوكب زحل يظهر فى السماء ويرى بالعين المجردة كنقطة لامعة غدا

كتب محمود راغب

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن غد الأحد سيكون أفضل وقت لتصوير ومشاهدة كوكب زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية "بالعين المجردة السليمة في حالة صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار تادرس فى تصريحات صحفية له، إلى أن زحل سيكون أكثر إشراقا ولمعانا من أي وقت آخر في السنة خلال ذلك اليوم، حيث سيكون في أقرب نقطة له من الأرض، ووجهه مضاء بالكامل بالشمس فيظل مرئيا طوال الليل.

سيتم رؤية كوكب زحل بالعين المجردة السليمة كنقطة لامعة تميل إلى اللون الأصفر، وباستخدام تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقات زحل الرائعة والمميزة مع بعض أقمار كوكب زحل.