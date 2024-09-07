اليوم السابع
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قطع الكهرباء عن بعض المناطق ببنى سويف من الاثنين للأربعاء لصيانة المُغذيات

السبت، 07 سبتمبر 2024 04:29 م
قطع الكهرباء عن بعض المناطق ببنى سويف من الاثنين للأربعاء لصيانة المُغذيات ديوان عام محافظة بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع الكهرباء ،أنه تقرر فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق والقرى بمركزي اهناسيا وبني سويف، على مدار أيام" الاثنين ،الثلاثاء والأربعاء 9 و10 و11 سبتمبر الجاري من الأسبوع الحالي،اعتباراً من 8 صباحا وحتى 1 ظهرا ، وذلك ضمن برنامج أعمال فرق صيانة مغذيات الجهدين المتوسط والمنخفض والتي تخدم تلك المناطق

وبحسب البيان الوارد من قطاع الكهرباء ، تقرر قطع التيار "يوم الاثنين 9/9" عن قرى ( العواونة ، كوم الرمل ، منيل هاني) اهناسيا ، ويوم الثلاثاء "10/9" عن قرى (دموشيا ، خلوصيا) مركز بني سويف ، ويوم الأربعاء"11/9" عن منطقة ري شباب الخريجين/اهناسيا ، وذلك لمدة 5 ساعات ، بحسب الأيام والفترات والمناطق الموضحة عاليه

وإذ يتقدًم القطاع باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي،مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة

 







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