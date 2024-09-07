عضو بمنظمة التحرير الفلسطينية: أمريكا تماطل في وقف إطلاق النار بغزة

كتب محمد شرقاوى

قال عمر الغول، عضو منظمة التحرير الفلسطينية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بمناورات واضحة وصريحة في الالتفاف على قرار مجلس الأمن، وحتى على الاتفاق الذي بادر به الرئيس جو بايدن، وأنها تماطل لعقد صفقة التبادل وقف إطلاق النار على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف «الغول» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» أن بهذه السياسية تهرب إسرائيل إلى الأمام لمواصلة الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، وأن الولايات المتحدة بدى من الواضح أنها ليست جادة في أقوالها، بدء من الحديث في 15 من أغسطس الماضي، بأن المحادثات لوقف إطلاق هي مفاوضات الجولة الأخيرة، من ثم الحديث عن جولة حاسمة بعدها، مشيراً إلى أن لا جولة مفاوضات أخيرة انتهت، ولا الجولة الحاسمة تمت، ولا زالت عملية الإبادة الجماعية متواصلة، و رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وأركان ائتلافه الحاكم باستثناء العسكريين، يصرون على مواصلة الإبادة والسيطرة على غزة بشكل كامل.

وأوضح عضو منظمة التحرير الفلسطينية، أنه بدأت بعض عمليات الاستيطان في قطاع غزة، حيث عقد قبل يوميين مؤتمراً لتعميم وتعميد الاستيطان في محافظات القطاع، وسبق ذلك الأمر تعيين نتنياهو حاكماً عسكريا للقطاع، مؤكداً أن هناك مماطلة وتسويف للتغطية على جرائم حكومة نتنياهو.