ضبط 6 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء خلال حملات بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية،6 طن أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قبل بيعها بالسوق السوداء أثناء حملات تفتيشية بنطاق أبوكبير، ذلك في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شكلت حملة من إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة، أحمد سمك رئيس الرقابة، محمود أبو مسلم المفتش بالإدارة للتفتيش على المحال التجارية، وأثناء مرور الحملة على طريق أبوكبير - كفر صقر تم ضبط جرار زراعي محمل بكمية من الأسمدة الزراعية المحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، بكمية قدرها 6 طن سماد يوريا بدون فواتير وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 14944 جنح أبو كبير.

