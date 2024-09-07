ضبط 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملات بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور السيد الحسنين المتولي، وكيل الطب البيطري بالدقهلية، عن قيام مجموعة من الحملات بالتنسيق مع مديريه التموين بالدقهلية على مدار الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وصرح بضبط طن و749 كجم لحوم كلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحملة بمدينة شربين، تضمنت: لحوم، وكبدة، ومفروم لحوم، وشاورما، ودجاج، وياكل وأجزاء دجاج، ودهون حيوانية، وتم تحرير 4 محاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، برئاسة الدكتور سامح الدسوقى، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديريه الطب البيطرى بالدقهليه، والدكتورة دينا حلمى، طبيبة التفتيش على اللحوم بالمديرية، وعضوية كلا من: الدكتور محمد الإمام، والدكتورة فاطمة أبو المعاطى، والدكتورة هبة فتحى النورج، أطباء التفتيش على اللحوم بإدارة شربين البيطرية.

كما قامت حملتين على مدار يومين بمدينة ميت غمر بعضوية الدكتورة إيناس الشافعي، طبيب التفتيش على اللحوم بإدارة ميت غمر البيطرية، وتم تحرير 3 محاضر ذبح خارج السلخانة، بإجمالي وزن 110 كجم لحوم صالحة للإستهلاك الآدمي، ومحضر لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى بإجمالي وزن 140 كجم، و 2 محضر عينات لحوم، وكبدة بإجمالى وزن 395 كجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وما تزال الحملات مستمرة؛ للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بضروره تكثيف الحملات على محلات الجزارة، وثلاجات حفظ اللحوم، والمطاعم، وتحت إشراف الدكتور السيد الحسنين المتولي، وكيل الطب البيطري بالدقهلية، والدكتورة حنان أبو العطا، مدير عام الصحة العامة، والمجازر، وبالتنسيق مع على حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، ومدير مباحث الدقهلية.