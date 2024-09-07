ضبط وإحضار "كروان مشاكل" لتنفيذ حكم حبسه سنة

كتب أحمد حسنى

أمرت الجهات المختصة بضبط وإحضار"كروان مشاكل" لتنفيذ حكم حبس عليه، بعد تأييد حكم حبسه سنة وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، بقبول استئناف "إنجي حمادة"، وإلغاء حكم حبسهما سنة وغرامة 100 ألف جنيه، فيما قضت المحكمة بتأييد حكم الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه على "كروان مشاكل"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية، قضت بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ إنجي حمادة ، و"كروان مشاكل" ، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكلا منهما وغرامة 100 ألف جنيه.

وتم القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".