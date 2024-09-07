ضبط مخالفات تموينية خلال حملات مكثفة بأحياء ومراكز الجيزة

كتبت - مرام محمد

كشفت مديرية تموين الجيزة، عن نتائج حملاتها التفتيشية بالاشتراك مع رؤساء الأحياء والمراكز، وذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، بتشديد الرقابة والمرور على كل المنشآت والمنافذ التموينية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود، والعمل على ضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين.

وقالت المديرية في بيان لها، إن إدارة الرقابة التجارية، توجهت بحملة بالاشتراك مع إدارة تموين البدرشين، وبالتنسيق مع العقيد هيثم فاروق مدير مباحث تموين الجيزة إلى مركز البدرشين، أسفرت عن ضبط مخزن بناحية مزغونة، وقد تم ضبط 80 شيكارة سماد يوريا مخصص لوزارة الزراعة ومحظور حيازتة أو الإتجار به، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأضافت أن إدارة تموين العياط شنت حملة صباحية، أسفرت عن ضبط 20 جوال من الدقيق البلدي المدعم زنة 50 كجم استخراج 87.5% بناحية الدناوية العياط، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وتابعت أن إدارة تموين الدقي والعجوزة شنت حملة بالاشتراك مع رئيس حي الدقي، والطب البطري، أسفرت عن إعدام 10 كجم لحوم مفرومة غير مطابقة للمواصفات بالدقي، ومصادرة إسطوانة غاز منزلي مدعمة بأحد المطاعم والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأشارت إلى أن إدارة تموين الصف، شنت حملة أسفرت عن تحرير المحاضر والمخالفات الآتية: محضر جنح إثبات مبيعات وهمية بمبلغ قدره 14610 جنيهًا، ومحضر جنح عدم إعلان أسعار، ومحضر جنح عدم إعلان أسعار وبيع بأزيد مقررات تموينية، ومحضرين جنح تصرف في سلع ومقررات تموينية مقدرة بالمبالغ (5009 ج / 4280 ج)، ومحضرين جنح تجميع سلع ومقررات تموينية عبارة عن (200 ك سكر تمويني / 120 زجاجة زيت تمويني)، ومحضر جنح تجميع 10 أجولة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5%، و7 محاضر جنح غلق أثناء المواعيد، بإجمالي 15 جنح للبدالين.

وقالت إن إدارة تموين أكتوبر شنت بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات حملة تموينية بمنطقة المصانع، أسفرت عن ضبط مصنع يقوم بإعادة تعبئة زيوت سيارات بأسماء ماركات مختلفة، والتحفظ على كمية 51 طن من الزيوت معبأة بجراكن، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأشارت المديرية إلى أن مجهودات الإدارات الخارجية أسفرت عن تحرير 18 محضر شهادة صحية، و3 محاضر بدون رخصة مزاولة نشاط، و10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

وقالت إن في مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 21 تقرير نقص وزن، و18 تقرير مواصفات، و5 تقارير مراجعة أرصدة، و6 تقارير غلق، و6 تقارير عدم إعطاء بون، و5 تقارير نظافة، و3 تقارير قائمة، و3 محاضر بيع بأزيد.