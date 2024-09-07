صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "المنسوجات" و"مواد البناء"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الموارد الأساسية، والعقارات بنسبة 2.9%، 2.3%، على التوالي، وصعد قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، بنسبة 1.7%، 1.2%، على التوالي، وزاد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والترفيه بنسبة 1%.

وقفز قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، 0.7%، على التوالي، ثم قطاعا التجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.3%، فيما تراجعت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.9%، وهبط قطاع مواد البناء بنسبة 2.3%، وانخفض قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.6%، 0.4%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 31029.70 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 7254.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 10351.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 37997.28 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 7498.97 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 11.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.115 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.410 تريليون جنيه إلى 1.430 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 356.4 مليار جنيه إلى 363.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.1%.