س و ج.. كيف تتم عملية دخول مزاد لوحات السيارات المميزة وكيفية حجزها؟

كتب – أحمد عبد الهادى

انتشرت في الآونة الأخيرة فكرة حب امتلاك لوحات السيارات المميزة، من خلال مزاد اللوحات الذى تطرحه بوابة مرور مصر، فيتم عن طريق إجراء يتم من خلاله بيع لوحات السيارات المميزة للمزايد الأعلى سعرًا، ويتم تنظيم هذا المزاد في العديد من الدول، بما في ذلك مصر.

حروف لوحات المرور

تتكون لوحات السيارات في مصر من ثلاثة أحرف وثلاثة أرقام، حيث يشير الحرف الأول إلى المحافظة التي تم تسجيل السيارة بها، ويشير الحرف الثاني إلى نوع السيارة، ويشير الحرف الثالث إلى سنة الصنع.

شروط شراء لوحات سيارات:

أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية.

أن يكون مقدم الطلب مقيمًا في مصر.

أن يكون مقدم الطلب حاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول.

أن يكون مقدم الطلب حاصلًا على تأمين على السيارة.

أن تكون السيارة خالية من أي مخالفات أو غرامات.

خطوات شراء لوحات سيارات من المرور مصر

خطوات شراء اللوحات :

التسجيل في الموقع الإلكتروني لإدارة المرور.

اختيار اللوحات التي ترغب في شرائها.

تقديم طلب الشراء ودفع الرسوم المقررة.

الحصول على اللوحات من إدارة المرور المختصة.

مزاد لوحات المرور في مصر

خطوات المشاركة في المزاد:

التسجيل في الموقع الإلكتروني لإدارة المرور.

إيداع مبلغ التأمين المقرر.

المشاركة في المزاد عبر الموقع الإلكتروني.

دفع قيمة اللوحات التي فزت بها.

تفاصيل عملية المزاد:

قبل بدء المزايدة يتم دفع قيمة تأمين تقدر بـ 10 آلاف جنيه قابلة للزيادة لضمان الجدية على المزايدة، والرغبة في الحصول على هذه اللوحة، ويتم إعادة هذا المبلغ في حالة الحصول على اللوحة عن طريق خصم قيمة التأمين من ثمن اللوحة، وفي حالة عدم الحصول على اللوحة يتاح مبلغ التأمين للاستلام على نفس الحساب البنكي في الفترة التي يحددها البنك، ويتم سداد هذه المبالغ عن طريق كارت الائتمان أو نقدًا في أحد فروع البنك الأهلي المصري.

في حالة رسو المزاد على أحد العملاء وعدم استكمال عملية الشراء بالمزاد يتم تحويل مبلغ التأمين إلى صندوق تحيا مصر، ولا يجوز استرجاع مبلغ التأمين، ولكن في حالة رسو المزاد على أحد العملاء يتم خصم قيمة التأمين من قيمة اللوحة المميزة، والتي يجب تسديدها في فترة زمينه يتم توضيحها بعد الحصول على اللوحة.

يتم خصم 2 جنيه مصري كرسوم إدارية عند سداد مبلغ التأمين، وتوجد تصاريح خدمة تقدر بـ 0.45% من مبلغ التأمين في حالة الفوز، وفي حالة الرغبة في سداد باقي المبلغ يتم خصم نفس النسبة عند دفع القيمة إلكترونيًا، ولكن في حالة السداد من أحد فروع البنك الأهلي المصري لا يتم إضافة أية مصاريف إضافية.

ويشترط على الفائز بالمزاد بسداد قيمة اللوحة إلكترونيا بإحدى بطاقات الائتمان، أو الدفع نقدًا في أي من فروع البنك الأهلي المصري، وذلك بعد طباعة حافظة السداد من الموقع الإلكتروني، ويتم الدفع خلال المدة المنصوص عليها، وفي حالة الفوز بإحدى اللوحات المرورية المميزة لا يمكن بيعها أو التنازل عنها حتى لأقارب الدرجة الأولى، ولا يتم ترخيصها إلى للرقم القومي الفائز بها، وتعد هذه اللوحات هي ملك المشتري مدى الحياة، ويمكن توريثها في حالة الوفاة.

وفي حالة رفع سعر المزايدة على اللوحة في الدقائق الأخيرة المعلنة، يتم تلقائيا مد نهاية المزاد لعدة دقائق إضافية اخرى تكون موضحة على شاشة المزاد الخاصة باللوحة.