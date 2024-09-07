سماء الأقصر تشهد تحليق 26 رحلة بالون طائر على متنها 600 سائح.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انطلقت من أرض مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، صباح اليوم السبت، 26 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 600 سائحاً من حول العالم، فى أجواء من البهجة والفرحة بين السياح القادمين من حول العالم بالبر الغربي.

وتحصل شركات البالون الطائر فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات، ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وذلك تحت إشراف الملاح زكريا عبد العظيم مدير أرض مطار البالون بالأقصر، ويتم الإقلاع للسماء حيث تصل الرحلات لإرتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.

وكان قد أقدم سائح أمريكي الجنسية أمس الجمعة، على تقديم طلب الزواج إلى صديقته خلال استقلالهم إحدى رحلة البالون الطائر بالبر الغربي في سماء الأقصر، وسط أجواء من الفرحة والسعادة غمرت الركاب، حيث يقول إسلام أحمد، مصور بشركة بالون، إنه شارك بهجة وفرحة السائح الأمريكي «scott» وصديقته «phaze»، حيث صعدوا على متن رحلة المنطاد الساخن، وعقب التحليق في السماء تقدم السائح بخاتم الزواج إلى محبوبته، التي تفاجئت بالواقعة ووافقت على طلب الزواج.

ودخل السائحين الأمريكيين في حالة من السعادة والفرحة واحتفاء جميع ركاب البالون بهم عقب ذلك المشهد الرومانسي، حيث تبادلا الأحضان والبكاء فرحاً، وسط سعادة كبيرة بين الركاب من الجنسيات الأجنبية المختلفة المتواجدة على نفس رحلة البالون الطائر، والتقاط الصور التذكارية لمشاركتها مع الأصدقاء والأقارب.

ومن الجدير بالذكر إنه تبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها في الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.



الأقصر تشهد تحليق 26 رحلة بالون طائر على متنها 600 سائح



تحليق 26 رحلة بالون طائر على متنها 600 سائح من حول العالم



سماء الأقصر تشهد تحليق 26 رحلة بالون طائر