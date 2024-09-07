زراعة 351 ألف شجرة بكفر الشيخ ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود زراعة الأشجار بمراكز ومدن المحافظة، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة الطرق والشوارع والمؤسسات الحكومية بأشجار الزينة والمثمرة ومضاعفة المسطحات الخضراء بمختلف قري ومدن المحافظة.

وتمكنت المحافظة من زراعة 350 ألف شجرة بالقرى والمدن وبالمصالح الحكومية ومراكز الشباب والأندية، خلال مرحلتين، الأولى تم خلالها زراعة 250 ألف شجرة، و101 ألف شجرة خلال المرحلة الثانية.

قال محافظ كفر الشيخ، إن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، تهدف إلى مكافحة الاحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء وحماية التنوع البيولوجي والمساهمة في استدامة البيئة للأجيال القادمة ومكافحة تغير المناخ حيث تلعب الأشجار دوراً مهماً في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، مما يساعد على تقليل مستويات هذا الغاز في الجو، وتساعد الأشجار في تنقية الهواء من الملوثات وتوفر أكسجينًا نظيفًا، وتحسين نوعية الهواء مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين.

كلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الأجهزة المعنية، بمتابعة ما تم زراعته بالمبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي تم زراعتها، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، وزراعة جميع محاور الطرق، والطرق الرئيسية، والميادين، ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق وكذا المناطق الصناعية والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، واستكمال تجميل الميادين ورفع كفاءتها على مستوى المحافظة، داعياً المواطنين ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة بزراعة الأشجار في الحدائق والمنازل وزيادة المسطحات الخضراء في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز مقومات التنمية الشاملة.



تعدد زراعة الأشجار بالطرق بكفر الشيخ



توزيع الأشجار لزراعتها



جانب من زراعة الأشجار



زراعة الاشجار بالطرق الرئيسية