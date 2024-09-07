زراعة الشرقية: 4 قرارات لمنع السحابة السوداء وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه والسجن

الشرقية- حمدى عبد العظيم

قال المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه افتتح ندوة بالمديرية عن السحابة السوداء واعادة تدوير المخلفات الزراعية نظرا لبداية موسم السحابة السوداء من 1/9/2024 إلى 30/11/2024.

تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وتوجيهات وزير الزراعة محافظ الشرقية وبتوجيهات المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية والمهندس أشرف طه مدير عام الزراعة والاستاذ مجدى الحصرى رئيس جهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية وبحضور المهندس أشرف الدمرداش مدير إدارة الإرشاد.

وأضاف لـ " اليوم السابع " أنه تحدث عن أهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية لما لها من فائدة للأرض وللمزارع وجهود الدولة للتوعية بذلك وكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية وعدم الحريق لتقليل الانبعاثات الحرارية وتقليل نسبة الكربون.

وتحدثت سمر طلعت مسئول توعية بجهاز شئون البيئة عن مفهوم السحابة السوداء واضرار الحرق المكشوف للمخلفات.

كما تم توضيح الجهات التى تحرر محاضر للمخالفين وتطبيق قانون البيئة رقم 202 والغرامة المالية تبدأ من 50 الف جنيه وتصل إلى نصف مليون جنية والغرامة بالسجن من شهر إلى سنة.

كما تحدثت عن المواقع التى توفرها البيئة والمعدات المقدمة لهم كما تحدثت عن خطة الدولة للقضاء على السحابة السوداء من خلال

1-جمع وكبس وفرم أكبر قدر من قش الأرز من خلال زيادة كميات الجمع

2- زيادة عدد المواقع والمحاور التفتيشية

3- تشجيع الفلاحين على إعادة التدوير

4- زيادة عدد حملات التوعية البيئية وإمداد وسائل الإعلام المختلفة بالمعلومات.

نظمت الندوة مارى عزمى مدير ادارة التدريب والعلاقات العامة بالمديرية وذلك بحضور عدد من المهندسين الزراعيين من الإرشاد بالمديرية والإدارات