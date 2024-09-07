زراعة الشرقية تكثف مرورها الدوري لمتابعة الزراعات الصيفية

الشرقية - إيمان مهنى

قال المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ، ان إدارة المتابعة الميدانية والتعاونية بالمديرية، قامت بالمرور على جمعية صفط زريق بمركز ديرب نجم للتأكد من صحة حصر المحاصيل ومطابقتها للحصر على الطبيعة والمسجل بمنظومة كارت الفلاح كذلك الأسمدة المنصرفة بناء على الحصر.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية بالمرور على جمعية السناجرة بمركز أبو حماد لمراجعة السجلات ومتابعة صرف الأسمدة والزراعات الصيفية (القطن - الذرة - الأرز) كما تم مقابلة بعض المزارعين للتوعية بمنع حرق قش الأرز والإستفادة منه بعمل كومات قش أو أعلاف للماشية منعاً لتكون السحابة السوداء والتنبيه عليهم بضرورة توريد قش الأرز لمراكز تجميع قش الأرز المخصصة لذلك.

أضاف وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بالتنسيق مع الإدارة الزراعية ببلبيس وعدد من مهندسي الإدارة بمتابعة حصاد الأرز وعدم حرق قش الأرز والمرور على مراكز تجميعه و وتشجيع أصحابها على التوسع فى عمل مراكز تجميع القش والتنبيه عليهم بضرورة التعاون مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء الموسم كذلك محاربة الحرق المكشوف لقش الأرز منعاً لتلوث البيئة والإستفادة منه من خلال تحويله إلى أسمدة عضوية أو أعلاف غير تقليدية لتحقيق عائد إقتصادي كما تم إزالة تعدي فى المهد بمركز بلبيس عبارة عن سياج نباتى بدون ترخيص و عشه من البوص.

