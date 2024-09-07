رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يعلن نتيجة الثانوية دور ثانى بنسبة نجاح ‏‏%82.11

الإسماعيلية-صبرى غانم

استقبل فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهريّة، اليوم السبت، أعضاء إدارة الامتحانات بالمنطقة، وأعلن فضيلته نسب نجاح نتيجة الدور ‏الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (‏العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2023/2024م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي للدور الثاني فتيات 86.07 %، والبنين بنسبة ٪83.82، بينما بلغت نسبة النجاح ‏للقسم العلمي في الدور الثاني بنين 72.92%، الفتيات بنسبة 76.19٪.

وقدم فضيلته التهنئة لكل الطلاب الناجحين، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة ‏الجامعية، كما تقدم بالشكر لكل المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية ‏الأزهرية بدوريها الأول والثاني.‏

