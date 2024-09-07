اليوم السابع
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رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يعلن نتيجة الثانوية دور ثانى بنسبة نجاح ‏‏%82.11

السبت، 07 سبتمبر 2024 02:16 م
رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يعلن نتيجة الثانوية دور ثانى بنسبة نجاح ‏‏%82.11 أعضاء إدارة الامتحانات
الإسماعيلية-صبرى غانم

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استقبل فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهريّة، اليوم السبت، أعضاء إدارة الامتحانات بالمنطقة، وأعلن فضيلته نسب نجاح نتيجة الدور ‏الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (‏العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2023/2024م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي للدور الثاني فتيات 86.07 %، والبنين بنسبة ٪83.82، بينما بلغت نسبة النجاح ‏للقسم العلمي في الدور الثاني بنين 72.92%، الفتيات بنسبة 76.19٪.

وقدم فضيلته التهنئة لكل الطلاب الناجحين، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة ‏الجامعية، كما تقدم بالشكر لكل المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية ‏الأزهرية بدوريها الأول والثاني.‏
 







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