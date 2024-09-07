رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يعلن نتيجة الثانوية دور ثانى بنسبة نجاح ‏‏%82.11

استقبل فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهريّة، اليوم السبت، أعضاء إدارة الامتحانات بالمنطقة، وأعلن فضيلته نسب نجاح نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2023/2024م.
وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي للدور الثاني فتيات 86.07 %، والبنين بنسبة ٪83.82، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي في الدور الثاني بنين 72.92%، الفتيات بنسبة 76.19٪.
وقدم فضيلته التهنئة لكل الطلاب الناجحين، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة الجامعية، كما تقدم بالشكر لكل المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدوريها الأول والثاني.
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