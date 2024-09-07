اليوم السابع
Ads
السبت، 07 سبتمبر 2024 09:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الحكومة الجزائرية: الانتخابات الرئاسية تجرى فى ظل سياق إقليمى ودولى بالغ التوتر

السبت، 07 سبتمبر 2024 08:07 م
رئيس الحكومة الجزائرية: الانتخابات الرئاسية تجرى فى ظل سياق إقليمى ودولى بالغ التوتر نذير العرباوى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الانتخابات الرئاسية الجزائرية.. دعا رئيس الحكومة الجزائرية نذير العرباوى، الناخبين الجزائريين فى الداخل والخارج إلى الإقبال على صناديق الاقتراع والمساهمة الواسعة والقوية فى هذا الاستحقاق الانتخابى، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات تجرى فى ظل سياق إقليمى ودولى بالغ التوتر.


جاء ذلك خلال التصريح الصحفى الذى أدلى به، عقب إدلائه بصوته الانتخابي، اليوم /السبت/ فى إحدى اللجان بالجزائر العاصمة.


وأعرب العرباوى عن سعادته بممارسة حقه الدستورى كمواطن لانتخاب رئيس الجمهورية للفترة القادمة، داعيا  المواطنين الجزائريين فى الداخل وفى الخارج إلى الإقبال على صناديق الاقتراع والمساهمة الواسعة والقوية فى هذا الاستحقاق الانتخابى لما يمثله من أهمية فى تعزيز المسار الديمقراطى للبلاد.


وأضاف العرباوى قائلا "هذه الانتخابات تجرى فى ظل سياق إقليمى ودولى بالغ التوتر والاضطرابات ويحمل مخاطر وتداعيات كبيرة، معربا عن ثقته فى قدرة الشعب الجزائرى على اختيار المرشح الأكثر استحقاقا لضمان استقرار وتقدم الجزائر".


ويتنافس فى هذا الاستحقاق الانتخابى الرئاسى ثلاثة مترشحين هم مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، والمرشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالى حسانى شريف.


كانت اللجان الانتخابية عبر كافة المدن الجزائرية، قد فتحت صباح اليوم السبت، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.







الجزائر

انتخابات الجزائر

الانتخابات الرئاسية الجزائرية

انتخابات الرئاسة الجزائرية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة