حياة كريمة بالأقصر.. قرية النمسا تشهد تركيب كابلات كهرباء وفتح مجمعات خدمات

الأقصر – أحمد مرعى

دعم كبير تحصل عليه قرى ونجوع محافظة الأقصر، لتصبح مدن صغيرة متكاملة وذلك عقب دخول المشروعات القومية ضمن المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، حيث يتم العمل في عدد من المشروعات القومية بمركز ومدينة إسنا لخدمة القرى والنجوع المختلفة.

وفى هذا الصدد تشهد قرى إسنا العمل في مشروعات الصرف الصحى، حيث تابع ياسر حلمي عباس رئيس الوحدة المحلية بقرية النمسا، العمل في المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وأبرزها أعمال تشطيبات عنبر تشغيل محطة النمسا الفرعية بتنفيذ شركة المقاولون العرب، وذلك تحت إشراف المهندس محمود عبد العاطي من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بجهاز مشروعات محافظة الأقصر، كما تابع رئيس القرية أعمال تركيب كابلات كهرباء أرضية بالقرايا، كما يجرى متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

فيما شهدت المدينة البدء التجريبي لإفتتاح مجمع الخدمات الحكومية بقرية النمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، بمشاركة الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، وياسر حلمي عباس رئيس الوحدة المحلية بالنمسا، وحضور المهندس ضاحى رئيس قسم التخطيط بإسنا، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها في نطاق الوحدة المحلية بالنمسا ومختلف قرى الأقصر.

يذكر أنه تجرى محافظة الأقصر العمل على قدم وساق في المشروعات القومية ضمن المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، حيث تم الإنتهاء من 368 مشروعاً حتى الآن، ويجرى استمرار العمل في 324 مشروعاً خلال تلك الفترة، بتكلفة إجمالية تفوق الـ9.9 مليار جنيه لخدمة أكثر من 600 ألف مواطن في مدينتي إسنا وأرمنت.



أعمال تركيب كابلات كهرباء أرضية بالقرايا



أعمال تشطيبات عنبر تشغيل محطة النمسا الفرعية بإسنا



أعمال تشطيبات عنبر تشغيل محطة النمسا الفرعية



البدء التجريبي لإفتتاح مجمع الخدمات الحكومية بقرية النمسا



جانب من أعمال تركيب كابلات كهرباء أرضية بالقرايا



جانب من أعمال تشطيبات عنبر تشغيل محطة النمسا الفرعية



جولة بالبدء التجريبي لإفتتاح مجمع الخدمات الحكومية بقرية النمسا



سعادة البدء التجريبي لإفتتاح مجمع الخدمات الحكومية بقرية النمسا



متابعة أعمال تشطيبات عنبر تشغيل محطة النمسا الفرعية