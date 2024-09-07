حفظه فى عمر 6 سنوات.. "يوسف" يتلو القرآن الكريم كاملا فى 5 ساعات دون أخطاء فى جلسة سرد للأزهر.. يقول: نشأت فى أسرة ساعدتنى على ذلك والقرآن نور القلوب

قنا صابر سعيد

يجلس أمام شيخه يتلو عليه ما حفظه من القرآن الكريم على مدار سنوات، فهنا في أحد أماكن تحفيظ القران بقريه شنهور التابعة لمركز قوص بمحافظه قنا أتم الطالب يوسف محمد، الطالب في المرحلة الإعدادية سرد القرآن الكريم وتلاوته كاملا لمحفظ خلال جلسة على مدار 5 ساعات دون أخطاء ليسير على نهج الكثير من حفظه القرآن الكريم الذين سبقوه في تلاوة القرآن ولكنه تفوق في الوقت وعدد الأخطاء.



وبعمر صغير بدأ يوسف رحلته مع القرآن الكريم حيث أتم حفظ القران الكريم وهو في الصف الثالث الابتدائي بعد عامين من التحاقه بالتعليم الابتدائي، واستمر في الحفظ من خلال تعليمه الأزهري حتى وصل إلى المرحلة الإعدادية وظل مواظبا على مراجعة القرآن الكريم الذي أتم حفظه في عمر صغير وساعده والديه ومحفظيه على ذلك.



قال يوسف محمد، طالب في الصف الثالث الإعدادي، إنه بدأ حفظ القرآن الكريم في عمر صغير وذلك بعد تشجيع والديه له ومحفظه بأحد الأماكن في قرية شنهور التابعة لمركز قوص، واستمر في حفظ القرآن الكريم منذ الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الابتدائي واستمر على ترديد ما يقوم بحفظه والمراجعة أول بأول.



وأوضح يوسف، أنه نشأ في أسرة تحب القرآن الكريم وحفظه، حيث أتم حفظ القران الكريم كاملا ثم شقيقته الصغرى 25 جزء من القرآن الكريم وشقيقته التي تصغرها 10 أجزاء من القرآن الكريم وما زالوا يحفظون القرآن لاتمامه كاملا ولم يجد في رحله القرآن أي صعوبات كما يحافظ دائما على الصلوات في وقتها، كما يسهل القرآن له كل شئ فهو نور القلوب.

وأشار عبد الناصر حسن، من لجنة المشرفين لسرد القرآن الكريم بقنا، إلي أن الطالب يوسف محمد تلى القرآن الكريم كاملا في جلسه مدتها 5 ساعات بدون أخطاء، لافتا أنه لم يقابل خلال رحلة تحفيظه طالب يسمع القرآن الكريم كاملا في تلك المدة بدون اخطاء وبإتقان.



الطالب يوسف محمد



محفظ قرآن كريم



يوسف محمد