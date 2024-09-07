حبس المتهم بالشروع في قتل صديقه وإشعال النار به بسبب خلافات قديمة بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

أمرت جهات التحقيق بمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بحبس شخص لاتهامه بالشروع في قتل صديقه وإشعال النار به بسبب خلافات قديمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بمولاة الاستعلام عن حالة المصاب، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد تمكنت مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، من ضبط متهم بإشعال النار في صديقه وإصابته بحروق من الدرجة الثانية بسبب خلافات قديمة، حيث بدأت بمشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الآخر بسكب بنزين على المجني عليه، وأشعل النيران به، وجرى نقل المجني عليه إلى مستشفى جامعة بنها للعلاج، وتمكنت مباحث طوخ من ضبط الجاني.

وتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة، ووجود مصاب بحروق متفرقة بالجسم بعدما سكب شخص آخر عليه "بنزين"، وأضرم فيه النيران، بجوار المعهد الديني بدائرة المركز.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طوخ لمكان البلاغ، وبالتحريات والفحص الأولي توصلا إلى نشوب مشاجرة بين شابين أحدهما لم يكمل السن القانونية، سكب أحدهما مادة بنزين على الثاني وأضرب في جسده النار وسط الشارع، والمصاب يدعى "عمر.م." 17 سنة، أصيب بحروق من الدرجة الثانية نُقل على إثرها إلى مستشفى جامعة بنها للعلاج.

وتمكنت مباحث طوخ من ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات قديمة بينه وبين المصاب، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.