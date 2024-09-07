جامعة الزقازيق: تكليف وكلاء شئون البيئة والدراسات العليا بعلوم ذوي الإعاقة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أصدر الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، عددًا من القرارات الهامة التي تضمنت تجديد تكليف وكلاء شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدراسات العليا والبحوث بكليتي علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، والحاسبات والمعلومات.

حيث قرر رئيس الجامعة تجديد تكليف كلاً من : الدكتورة دعاء محمد حسن خطاب الأستاذ المساعد بقسم صعوبات التعلم، بمنصب وكيل كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سعيد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ـط الأستاذ المساعد بقسم الإعاقة السمعية، بمنصب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي كلية الحاسبات والمعلومات، تم تجديد تكليف الدكتور محمد عبد الباسط متولي عطية الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب، بمنصب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب رشدي محمد عطية الأستاذ بقسم تكنولوجيا المعلومات، بمنصب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.



وذلك لمدة عام واحد من تاريخ صدور القرار.

وقد أعرب الدكتور خالد الدرندلي عن تمنياته بالتوفيق للمكلفين في أداء مهامهم بما يعزز العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع ، بما يسهم في رفع مكانة الجامعة بين الجامعات المصرية المرموقة.