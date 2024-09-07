تونس تدعو الصين إلى تعزيز استثماراتها فى مجالات الطاقات المتجددة

وكالات

دعا رئيس الحكومة التونسية كمال المدورى الصين إلى تطوير وتعزيز استثماراتها بتونس في القطاعات الواعدة على غرار الطاقات المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية والاقتصاد الرقمي.

وثمن رئيس الحكومة التونسية خلال لقائه الخميس برئيس اللجنة الوطنية للهيئة الاستشارية السياسية في الحزب الشيوعي الصيني وانغ هينيغ بقصر الشعب الكبير في بكين، الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الصيني في خطابه الافتتاحي لقمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي والهادفة إلى تحقيق الرخاء والتنمية في البلدان الأفريقية وبناء مجتمع صيني إفريقي مشترك.

وهنأ الصين على التنظيم الذي وصفه بالمتميز لأعمال المنتدى وعملها المستمر على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في المجالات التنموية ذات الأولية.

من جانبه أكد رئيس اللجنة الوطنية للهيئة الاستشارية السياسية في الحزب الشيوعي الصيني، نجاح زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الصين خلال شهر مايو 2024، داعيا إلى متابعة مخرجاتها للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين.

وأعرب المسؤول الصيني في هذا الشأن، عن استعداد بلاده لمرافقة تونس في إنجاز مشاريعها عبر إيجاد شراكة مربحة للطرفين في إطار التوجهات التي تضمنها خطاب الرئيس الصيني في افتتاح المنتدى، والمتعلقة بدفع الاستثمار وتطوير المبادلات التجارية بين الصين والبلدان الأفريقية.

واختتمت يوم الجمعة بالعاصمة الصينية بكين أعمال "منتدى التعاون الصيني- الأفريقي التاسع - 2024 "فوكاك 9" والرابع على مستوى قمة رؤساء الدول، وذلك بحضور قادة الدول الأفريقية الأعضاء في المنتدى وممثلي المنظمات الإقليمية الأفريقية والمنظمات الدولية ذات الصلة.