"تعليم دمياط" يفعل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بالمدارس

دمياط معتز الشربينى

اعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط عن تفعيل المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان وقد تضمنت الفاعلية عرض دور الدولة فى بناء الإنسان من خلال المشروعات التنموية الكبرى التي تساهم فى بناء الإنسان و عرض دور الوزارات المشاركه فى المبادرة مثل الصحه والتضامن الاجتماعى و وزارة الثقافة و وزارة الشباب والرياضة واستعراض دور التربية والتعليم من خلال المدارس ودور المعلمين والادارة المدرسية والاخصايين الاجتماعيين من خلال المحاضرات والندوات وورش العمل وإكساب الطلاب مهارات وحث الطلاب على تنمية روح الولاء والانتماء للوطن وغرس القيم وصقل شخصيه الطالب.

واشار المحاضرين إلى اهمية دور الدولة والتربية والتعليم وبناء انسان جديد يكون صالح لنفسه و مجتمعه ووطنه.

تمت الفاعلية بمدرسة كفر البطيخ الابتدائية الجديدة تحت اشراف الدكتورة رباب زيدان وكيل المديرية والدكتورة ايناس عبد الخالق مدير عام الخدمات التربويةو التوجيه العام للتربية الاجتماعية بالمديرية بقيادة علاء ناشد النادي وذلك تحت رعاية د. ايمن الشهابي محافظ دمياط وإشراف محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم.



