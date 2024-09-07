تعرف على الخدمات المجانية وأماكن توافرها فى مبادرة 100 يوم صحة بالإسكندرية

الإسكندرية جاملين منير

تقدم مديرية الصحة بالإسكندرية ، خدمات مجانية متوفرة بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة، من أهم تلك الخدمات قياس السكر العشوائي لمرض السكري، قياس ضغط للوقاية من مخاطر أمراض القلب، مؤشر كتلة الجسم لمعرفة إذا كان المستفيد مصاب بالسمنة.



كما يتم قياس مستوى الدهون بالدم لمعرفة أن مستواها لا يؤثر على صحة القلب ، قياس مستوى السكر التراكمي للاطمئنان على عدم الإصابة بمرض السكر، بالإضافة الى قياس معدل ترشيح الكلى ونسبة الكيرياتينين بالدم للاطمئنان على صحة الكلى والتصرف المبكر في حالة وجود مشاكل.



وللتعرف على أقرب وحدة صحية، أو لمزيد من المعلومات زور الموقع الإلكتروني.

https://www.100millionseha.eg/main

أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335

أو علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للتعرف أكتر عن الخدمات الصحية المجانية المقدمة من خلال مبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة:

Instagram :

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Linkedin :

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