اليوم السابع
Ads
السبت، 07 سبتمبر 2024 09:29 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على الخدمات المجانية وأماكن توافرها فى مبادرة 100 يوم صحة بالإسكندرية

السبت، 07 سبتمبر 2024 09:00 ص
تعرف على الخدمات المجانية وأماكن توافرها فى مبادرة 100 يوم صحة بالإسكندرية مبادرة 100 يوم صحة
الإسكندرية جاملين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم مديرية الصحة بالإسكندرية ، خدمات مجانية متوفرة بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة، من أهم تلك الخدمات قياس السكر العشوائي لمرض السكري، قياس ضغط للوقاية من مخاطر أمراض القلب، مؤشر كتلة الجسم لمعرفة إذا كان المستفيد مصاب بالسمنة.


كما يتم قياس مستوى الدهون بالدم لمعرفة أن مستواها لا يؤثر على صحة القلب ، قياس مستوى السكر التراكمي للاطمئنان على عدم الإصابة بمرض السكر، بالإضافة الى قياس معدل ترشيح الكلى ونسبة الكيرياتينين بالدم للاطمئنان على صحة الكلى والتصرف المبكر في حالة وجود مشاكل.


وللتعرف على أقرب وحدة صحية، أو لمزيد من المعلومات زور الموقع الإلكتروني.
https://www.100millionseha.eg/main
أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335
أو علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للتعرف أكتر عن الخدمات الصحية المجانية المقدمة من خلال مبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة:
Instagram :
https://www.instagram.com/100million_seha/
Linkedin :
https://www.linkedin.com/company/100-million-seha
TikTok:
https://www.tiktok.com/@100millionseha.eg
Youtube :
https://www.youtube.com/@100MillionSeha-egy







الاسكندرية

صحة الاسكندرية

حملة 100 يوم صحة

أمراض السكر و القلب




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة