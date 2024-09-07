تعرف على أبرز المحطات فى حياة الفنانة عايدة كامل فى ذكرى وفاتها

كتبت: سارة وائل

رحلت الفنانة عايدة كامل عن عالمنا يوم 7 سبتمبر عام 2020 عن عمر يناهز 89 عاماً، تاركة خلفها بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية، حيث بدأت مشوارها الفني في مبكرًا، وسرعان ما لفتت الأنظار بأدائها المميز وشخصيتها القوية.





وفي السطور التالية يرصد اليوم السابع أبرزمحطات حياة الفنانة عايدة كامل:

النشأة:

وُلدت عايدة كامل في 22 سبتمبر لعام 1931م بالقاهرة وخلال المرحلة المدرسية، ظهرت موهبتها التمثيلية في المسرح المدرسي، ثم التحقت بالجامعة وحصلت على درجة البكالوريوس في الإذاعة.

مسيرتها الفنية :

قدمت عايدة كامل مجموعة متنوعة من الأدوار، ما بين الكوميدية والدرامية، تاركة بصمة خاصة في كل دور تقوم به، فقامت بدور بطلة فرقة الدراما مع يوسف وهبي، ثم شاركت في عمل كوميدي مع إسماعيل ياسين، ومن الأعمال التي شاركت فيها "إسماعيل ياسين في الطيران"، و"كرسي الاعتراف"، و"ورد الغرام"، و"الهوا ملوش دوا"، و"ست الحسن، لحن الخلود، دايمًا معاك، الوسادة الخالية، إسكندرية ليه؟".

ومنذ بداية الثمانينيات كرست جهودها للدراما التليفزيونية ، ومن المسلسلات التليفزيونية التي شاركت بها: "بين القصرين، القضاء في الإسلام، هوانم جاردن سيتي، القاهرة والناس، السفينة التائهة"، كما شاركت في أعمال إذاعية أشهرها "عائلة مرزوق" الذي اعتاد المستمعين لسنوات طويلة على متابعته يوميًا، ومن المسلسلات الإذاعية الأخرى: "رجل غريب"، و"الأرملة واللص"، "الحب كدة"، "شىء من الخطر"، "حبيبى خذ بيدى"، "الدجال"، "ابن البرق"، "الفارس الأسود"، "كلاب الحراسة"، "الصديق والطريق".

حياتها:

تزوجت الفنانة عايدة كامل من الفنان محمود عزمي ولها منه ولد هو الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة في مصر.





ومن الجدير بالذكر ، حصلت الفنانة عايدة كامل علي العديد من التكريمات منها :

كرمت من وزير الثقافة السابق حلمي النمنم وخالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى كما كرمها المخرج محمد الخولى رئيس المركز القومى للمسرح، فى عام 2017 بمسرح الهناجر وتم اهدائها درع الرواد وشهادة تقدير، وقد كرمت أيضا المركز الكاثوليكي المصري.