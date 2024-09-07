"تبون" يدلى بصوته بانتخابات الرئاسة.. ويؤكد: الجزائر تمر بمرحلة مفصلية

إيمان حنا

أدلى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، بصوته، فى الانتخابات الرئاسية، رفقة عائلته، فى مركز الاقتراع بمدرسة أحمد عروة بسطاوالي.

وقد أكد تبون عقب الإدلاء بصوته، أن الحملة الانتخابية كانت نظيفة جدا والفرسان الثلاثة كانوا في المستوى، وأضاف أن الجزائر جزء لا يتجزأ من العالم العربي والافريقي والمتوسطي، مشيراً إلى أن الجزائر تمر بمرحلة مفصلية لأن من سيفوز سيواصل المشوار المصيري بالنسبة للدولة والشعب حتى نصل لنقطة لا رجوع، مؤكدا أن المواطن الجزائري يوميا يوم بعد يوم يكتسب حقوق جديدة وسنعمل على تلبية الرغبات.

كما أدلى الوزير الأول بالجزائر نذير العرباوى، بصوته في الانتخابات الرئاسية وعقب الإدلاء بصوته، دعا كافة المواطنين في الداخل والخارج للإقبال على صناديق الاقتراع والمساهمة الواسعة والقوية في هذا الاستحقاق الانتخابي، لما يمثله من أهمية في تعزيز المسار الديمقراطي.

وتابع الوزير الأّول، إنني على ثقة أن الشعب الجزائري سيختار المرشح الأكثر استحقاقا في جزائر راقية ومزدهرة ومنتصرة.

كما أدلى وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي بصوتهما في الانتخابات الرئاسية.