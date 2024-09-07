تاريخ تطور اللوحات المعدنية.. 6 مراحل شهدتها مصر تاريخياً لعملية التغير

كتب - أحمد عبد الهادى - كريم صبحى

مراحل تطور لوحات السيارات المعدنية في مصر، عكست رحلة طويلة من التحديث والتنظيم والتطور الحضارى عبر السنوات، وتعتبر تلك اللوحات ليست مجرد وسيلة لتحديد هوية السيارة، لتصبح جزءًا من النظام المروري دائم التطور الذي يعكس مدى تقدم المجتمع وقدرته على مواكبة العصر الحديث.

نشرت الجريدة الرسمية قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور حول تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها 225 جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع، و600 جنيه للوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية، ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به.

المرحلة الأولى: اللوحات التقليدية

في بداية القرن العشرين، كانت لوحات السيارات في مصر بسيطة جداً، مصنوعة من المعدن ومطلية بألوان داكنة مثل الأسود أو الأزرق الغامق، كانت الأرقام مكتوبة بخط اليد أو محفورة باستخدام أدوات بدائية، كان الهدف الرئيسي منها هو تحديد السيارة وتمييزها بشكل أساسي.

المرحلة الثانية: اللوحات الملونة

مع مرور الوقت وتزايد أعداد السيارات في الشوارع، تم إدخال اللوحات المعدنية الملونة في مصر، في هذه المرحلة، بدأت الدولة بتوحيد تصميم اللوحات وتحديد ألوان معينة لكل محافظة أو منطقة، مما سهّل على السلطات تحديد موقع تسجيل السيارة.

المرحلة الثالثة: اللوحات الثنائية اللغة

في أواخر القرن العشرين، تم إدخال اللوحات المعدنية الثنائية اللغة التي تحتوي على الأرقام والحروف باللغتين العربية والإنجليزية، هذا التغيير جاء لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل حركة السياح والمقيمين الأجانب في مصر، إضافةً إلى ذلك، تم تحسين جودة تصنيع اللوحات باستخدام مواد أكثر متانة وألوان مقاومة للعوامل الجوية.

المرحلة الرابعة: اللوحات الرقمية

مع دخول الألفية الجديدة، بدأت مصر في اعتماد التكنولوجيا في تصنيع اللوحات المعدنية، في هذه المرحلة، تم إدخال اللوحات الرقمية التي تحتوي على رموز باركود أو رموز QR، والتي يمكن قراءتها باستخدام الأجهزة الإلكترونية، هذا التطور ساهم في تحسين نظام تتبع السيارات وسهولة نقل ملكية المركبات.

المرحلة الخامسة : اللوحات المؤمنة

في الوقت الحاضر، يتم إنتاج لوحات السيارات في مصر باستخدام تقنيات متقدمة تضمن حمايتها من التزوير، وتم إدخال عناصر أمنية جديدة مثل الشفرات الخاصة، والعلامات المائية، والرموز السرية، هذا التحديث يهدف إلى مكافحة الجرائم المتعلقة بتزوير اللوحات وتحسين الأمان على الطرقات.

المرحلة السادسة: اللوحات الأكثر أماناً

تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها 225 جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع، و600 جنيه للوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية، ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به.