اليوم السابع
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تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث كرداسة الأولى" لجلسة 13 أكتوبر

السبت، 07 سبتمبر 2024 04:14 م
تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث كرداسة الأولى" لجلسة 13 أكتوبر هيئة المحكمة
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات مستأنف بدر تأجيل إعادة محاكمة متهم فى أحداث مركز كرداسة، التى وقعت فى مطلع يوليو من عام 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى"، لجلسة 13 أكتوبر للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

 







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