بتصحى وشك منفوخ.. استشارى يقدم نصائح فعالة لعلاج تورم الوجه

كتبت مروة محمود الياس

الاستيقاظ بوجه متورم أمر ليس غريبا بل هو شائع، ولكن استمرارية هذا الأمر تحتاج لبعض الطرق ونصائح للتخلص من هذا التورم المزعج.

وفقا لتقرير نشر فى موقع هيلث شوتس الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فهناك مجموعة من النصائح البسيطة التي قد تجعلك تستيقظ بوجه غير متورم ومن بينها:

-مارس تمارين بسيطة لوجهك بمجرد استيقاظك، مثل الابتسام بشكل مبالغ فيه أكثر من مرة، وكذلك نفخ الخدين بهواء الفم وتكرار هذه التمارين أكثر من مرة.

ـ كلما تناولت الكثير من المياه كلما تخلصت من أية انتفاخات فى جسمك، خاصة في وجهك، فعلى الدوام احرص على تناول الكثير من المياه على مدار اليوم.

ـ تجنب قبل النوم، وفور الاستيقاظ، شرب الكثير من المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة والشاي، وذلك لأنها تساعد على احتباس الماء في الوجه وفي الجسم بشكل كبير، لذا عليك البدء بمشروب صحي وإنهاء يومك بمشروب صحي أيضا، مثل المشروبات العشبية.

ـ كلما تناولت أطعمة مضادة للالتهابات كان ذلك طريقك للتخلص من أية تورمات فى جسمك مثل الكركم والأناناس الصحي والمفيد، ادخل أيضا الزنجبيل إلى نظامك الغذائي للتخلص من الالتهابات والحصول على مضادات أكسدة صحية.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور عبد المنعم إبراهيم استشاري الباطنة بقصر العينى، إنه إذا كانت التورمات بالوجه مستمرة ولا يمكن التخلص منها، أو ملحوظة بشكل واضح ومرضي، لابد من الكشف عن السبب من خلال العرض على طبيب مختص، فالأسباب كثيرة ومتشعبة والتي من بينها:

قد تكون أسباب بسيطة تتمثل في اضطرابات نوم لدى المريض، وبالتالي لا يحصل على القسط الكافى من النوم فيتورم وجهه.

احتباسات السوائل في الجسم نتيجة تناول الكثير من الأملاح لذا لابد من تخفيف حدة الأملاح في الطعام.

بعض الأسباب المرضية مثل أمراض الكلى ومشكلاتها، وكذلك الضغط ومشكلات القلب .

بعض أمراض الجلد التي تسبب التورم.

بعض أمراض العيون أيضا التي يمكن أن تتورم بسببها العيون والوجه.

بعض أنواع الحساسية الجلدية أو الحساسية الأخرى، مثل حساسية جيوب الأنفية وحساسية الأنف وغيرها من الأنواع.