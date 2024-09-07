اليوم السابع
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الوزير الأول بالجزائر: دقة الوضع الإقليمى تحتم على الجميع المشاركة بالانتخابات

السبت، 07 سبتمبر 2024 01:22 م
الوزير الأول بالجزائر: دقة الوضع الإقليمى تحتم على الجميع المشاركة بالانتخابات الوزير الأول بالجزائر نذير العرباوى
إيمان حنا

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أدلى الوزير الأول بالجزائر نذير العرباوى، بصوته في الانتخابات الرئاسية وعقب الإدلاء بصوته، دعا كافة المواطنين في الداخل والخارج للإقبال على صناديق الاقتراع والمساهمة الواسعة والقوية في هذا الاستحقاق الانتخابي، لما يمثله من أهمية في تعزيز المسار الديمقراطي.

وأضاف أن هذه الاضطرابات وقد يكون مرشحا إلى التطور بمخاطره وتداعياته.

وتابع الوزير الأّول، إنني على ثقة أن الشعب الجزائري سيختار المرشح الأكثر استحقاقا في جزائر راقية ومزدهرة ومنتصرة.

كما أدلى وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف بصوته في الانتخابات الرئاسية.







الجزائر

انتخابات الجزائر

الانتخابات الرئاسية فى الجزائر




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