المياه الجوفية المختلطة بالصرف تغرق شوارع قرية منيل شيحة بالجيزة.. صور

كتبت - مرام محمد

شكى أهالي قرية منيل شيحة التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، من انتشار المياه الجوفية المختلطة بمياه الصرف الصحى بالشوارع والطرق، حتى احتلت المنازل وارتفع منسوبها بشكل كبير.

وقال محمد هداية، أحد أهالي قرية منيل شيحة، إنهم يعانون من كارثة صحية وبيئية بعدما تفاقمت أزمة الصرف الصحي، التي ملأت معظم الشوارع والمنازل، فضلًا عن المياه الجوفية التي تحاصرهم.

وأضاف خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، أنهم ينفقون يوميًا مئات الجنيهات لنزح المياه المخلوطة بمياه الصرف الصحي قبل أن تدمر منازلهم، وتتفاقم المشكلة، ولكن دون جدوى، مشيرًا إلى أن كثيرٌ منهم اضطروا لترك منازلهم واستئجار منازل في مناطق أخرى، بعد تسرب المياه لمنازلهم، ومرورها أسفل لوحات الكهرباء.

ولفت إلى أن جميع أهالي القرية يعانون نفس المشكلة، وبالأخص منطقة الجزيرة، المقابلة للطريق السريع، الأكثر انخفاضًا على مستوى القرية، مطالبًا بإيجاد حل جذري لتخفيف معاناة الأهالي، وحل مشكلة الصرف الصحي.



