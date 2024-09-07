اليوم السابع
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المفتى يصل جامعة الأزهر بأسيوط لافتتاح معرض بيع مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية

السبت، 07 سبتمبر 2024 11:28 ص
المفتى يصل جامعة الأزهر بأسيوط لافتتاح معرض بيع مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية جانب من الزيارة
اسيوط -هيثم البدرى

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وصل، قبل قليل، الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية لفرع جامعة الأزهر  بأسيوط، وذلك لافتتاح المعرض الدائم لبيع مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية، وذلك بكلية اللغة العربية بأسيوط وكان في استقباله  اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية للمحافظة.

وعلي هامش الزيارة سيقوم الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصريه بحضور مناقشة رسالة دكتوراه لأحد الباحثين.
 







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