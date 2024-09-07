المفتى ومحافظ أسيوط يفتتحان معرض بيع مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية.. فيديو

أسيوط- هيثم البدرى

افتتح الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية و اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط ، و الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي مقر المعرض الدائم لبيع مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية بكلية اللغة العربية بأسيوط وذلك بحضور الدكتور صابر السيد عميد كلية اللغة العربية ،و الدكتور أحمد أبو عناية وكيل الكلية للدراسات العليا ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات.

يأتي ذلك فى إطار رسالة الأزهر العلمية فى ظل قيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وحرصها على رفع الوعي الفكري و الثقافي لدى طلاب فرع الجامعة ومواجهة ودحض الشبهات التي تثار من التيارات المتطرفة والمنحرفة، ومواصلة نشر الفكر الوسطي المعتدل.

ويضم المعرض عدد كبير من الإصدارات العلمية المتعلقة بالقضايا المجتمعية والدينية والأسرية وغيرها.

وكان الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصريه لجامعة الأزهر فرع أسيوط قد زار جامعة الازهر فرع اسيوط اليوم ، وكان في استقباله اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ،و الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي و الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية للمحافظة.

وعلي هامش الزيارة قام الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصريه بحضور مناقشة رسالة دكتوراه لأحد الباحثين.



افتتاح منفذ بيع مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية



مفتي الجمهورية ومحافظ اسيوط خلال الإفتتاح



مفتي الديار المصريه بأسيوط