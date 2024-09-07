المفتى ومحافظ أسيوط يتفقدان وحدتى منتجات الألبان والمنظفات بفرع جامعة الأزهر

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، يرافقه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وحدتي تصنيع وتوزيع منتجات الألبان والمنظفات الصناعية التابعتين لمركز المنتجات الزراعية وبحوثها بكلية الزراعة فرع جامعة الأزهر بأسيوط وحاضنة رواق أسيوط "حاضنة الأعمال".

ورافقهم خلال الجولة التفقدية، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن خليل أمين عام مساعد مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور علي عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، والدكتور محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بأسيوط، والشيخ مرتجى رؤوف مدير عام الوعظ بأسيوط، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والقس عاموس بسطا نائباً عن الأنبا يؤانس مطران أسيوط للأقباط الأرثوذكس، والقس مرقص نائباً عن الأنبا دانيال مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، وأحمد ثابت رئيس حي شرق والدكتور أحمد يوسف، مدير مركز المنتجات الزراعية وبحوثها بفرع الجامعة التابع لكلية الزراعة وعمداء الكليات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ولفيف من الطلاب والطالبات بجامعة الأزهر.

وتفقد المحافظ والمفتي ،ومرافقوهم مركز المنتجات الزراعية وبحوثها بجامعة الأزهر وأقسام وحدة تصنيع منتجات الألبان التي يتم استخراجها من مزارع الثروة الحيوانية التابع لفرع الجامعة، واستمعوا إلى شرح تفصيلي من الدكتور أحمد يوسف مدير مركز المنتجات الزراعية وبحوثها بفرع الجامعة التابع لكلية الزراعة للمنتجات المصنعة منه كـ (الجبن بأنواعها والزبادي والألبان والآيس كريم والسمن والعسل و...) وغيرها وشهدوا أعمال ومراحل التصنيع لبعضها كما تفقدوا أقسام وحدة تصنيع وتوزيع المنظفات الصناعية واستمعوا لشرح تفصيلي للمنتجات والمنظفات وشهدوا مراحل تصنيع أحد منتجات المنظفات ومشتقاتها "خط إنتاج أوتوماتيك لتصنيع المنظفات الصناعية السائلة" والتي تهدف لخدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالفرع والطلاب بجودة عالية وبأسعار مخفضة مقارنة بمثيلتها بالأسواق فضلاً عن توفير منفذ للبيع للمواطنين.

كما استمع محافظ أسيوط، ومفتي الديار المصرية ومرافقوهم لشرح تفصيلي من الدكتور محمد جلال عميد كلية هندسة قنا مدير مكتب الابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية بالجامعة ،عن حاضنة "رواق" أسيوط ـ حاضنة الأعمال ـ أثناء تفقد أقسام مقرها بمركز المنتجات الزراعية وبحوثها بفرع جامعة الأزهر بأسيوط فضلاً عن شرح لأهم المشروعات والأفكار الجاري دراستها وتنفيذها بالحاضنة.

وأشاد اللواء دكتور هشام أبو النصر بالمنتجات المصنعة بالوحدتين سواء منتجات الألبان أو المنظفات ومشتقاتهما بجامعة الأزهر بأسيوط والاستفادة بالإمكانات المتاحة وتعظيم الإيرادات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والمستفيدين من الوحدتين مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين المحافظة وجامعتي أسيوط والأزهر لتقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة مؤكداً على مدى سعادته وفخره بوجود هذه الوحدات وحاضنة الأعمال في فرع الجامعة بأسيوط والتي تجمع بين علوم الدين والدنيا لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مزيد من التعاون والتنسيق في المجالات المختلفة من بينها (الزراعة والغذاء والمياه والطاقة والتكنولوجيا الخضراء والتحديات المناخية) والاهتمام بالأفكار المتميزة ورواد الأعمال والمبتكرين من الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس وهو ما ينعكس ايجابياً على المجتمع ككل تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وقدم الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية رسالة شكر وتقدير للقائمين على الجامعة وفرعها للوجه القبلي وكافة الأساتذة والطلاب بالحاضنة التكنولوجية " رواق " لمجهودهم ومبادراتهم وافكارهم البيئية المتميزة.



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