القبض على لصوص الهواتف المحمولة والدراجات النارية والمساكن

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين حال سيرهم بدائرة قسم شرطة الشروق، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (5) وقائع سرقة، وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية".

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك شركة – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) لاتهامه بسرقة سيارة ملاكى وبداخلها (2 هاتف محمول – الحافظة الخاصة بالمجنى عليه) حال قيام قائدها بتوصيله عبر "أحد تطبيقات النقل الذكى" وتوقفه لشراء مستلزمات خاصة به قبل بدء الرحلة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة المطرية حال قيامه بالشروع فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك وبتطوير مناقشته إعترف بإرتكاب واقعتين أخرتين، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة بعض الأسلاك الكهربائية من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة القطامية، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب عدد (3) وقائع أخرى، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى الطالبات بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.