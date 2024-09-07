اليوم السابع
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الطب الشرعى الفلسطينى: مقتل المتضامنة الأمريكية برصاصة قناص إسرائيلى فى الرأس

السبت، 07 سبتمبر 2024 10:36 ص
الطب الشرعى الفلسطينى: مقتل المتضامنة الأمريكية برصاصة قناص إسرائيلى فى الرأس الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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قال الطب الشرعي الفلسطيني، أن مقتل المتضامنة الأمريكية التركية برصاصة قناص إسرائيلي أطلقت صوب الرأس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ذكر إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على ناشطة أمريكية تركية وقتلتها خلال احتجاج ضد الاستيطان في الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدًا خطيرًا بعدما أعلنت إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية هي الأوسع منذ عام 2006، تستهدف عناصر من المقاومة الفلسطينية في جنين وطولكرم وطوباس، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات حتى الآن.

 







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