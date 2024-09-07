الطاقة الذرية: إنتاج 4 أنواع من "الشنط المجفدة" لأول مرة بالشرق الأوسط بتقنية المسح الذرى

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن الهيئة حصلت على موافقة وزارة الصحة والسكان لإنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج 4 أنواع من الشنط المجفدة بتقنية المسح الذري للأورام وأمراض الجهاز الهضمى والجهاز العصبى، موكداً أنه جارى البدء في إجراءات إنشاء المصنع.

وأوضح الحاج في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الدكتورة عبير أمين الباحثة بهيئة الطاقة الذرية والمسئولة عن إنتاج و تطوير النظائر المشعة والمستحضرات المرتبطة بها يعتبر من أحدى الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى مجالات الطب النووى والتي تهدف من أجل رفع المستوى الصحى لأفراد المجتمع وتشخيص وعلاج الكثير من الأمراض.

وأوضح الحاج ، بأن المسح الذري هو تقنية للتصوير الطبي الذي يعتمد على استعمال جرعات صغيرة من المستحضرات الطبية ( Cold Kit) من النظائر المشعة والتي تستخدم لتشخيص العديد من الأمراض ومن أهمها الأورام السرطانية وأمراض القلب وأمراض الجهاز الهضمي والغدد وأيضاً مشاكل الجهاز العصبي والعديد من الأمراض الأخرى، ويتميز فحص المسح الذري من خلال الشنط المجفدة بالقدرة على تشخيص الأمراض في مراحلها الأولية وبالتالي سرعة واستجابة المرضى للعلاج مما يوفر الجهد والوقت والمال.



وأشار الحاج إلى أن الشنط المجفدة تتكون من مستحضرات تحتوي على مادة فعالة وعامل مختزل وبعض الإضافات في صورة معقمة جاهزة للحقن الوريدي. وترتبط هذه المادة الفعالة بالمادة المشعة وتوجهها لتلتقطها خلايا العضو المراد فحصه دون الوصول لباقى الأعضاء وبمجرد تمركز المادة المشعة بالعضو تجمع اشعة جاما المنبعثة عبر الجاما كاميرا والتي تقوم باكتشاف نمط توزيع المادة المشعة بالعضو وترسل المعلومات للحاسب الألي الذي يوفر صوراً دقيقة للأنسجة. وهذه الصور تساعد الطبيب علي التشخيص الدقيق وتحديد المرحلة الحالية للمرض بالجسم كما توضح الاستجابة للعلاج ومدى فاعليته كما تساعد في المتابعة الدقيقة اثناء اخذ جلسات العلاج الكيماوي لمرضى الاورام او بعد انتهائه. وقد تم تطوير أكثر من100 شنطة مجفدة ( طاقم طبى) باستخدام نظائر مشعة والتي يتم انتاجها بمفاعلات البحوث النووية أو السيكلوترونات الالكترونية.



ويرى الحاج أن الشنط المجفدة هي أحد أهم التطبيقات السلمية للنظائر المشعة والمتمثلة في طرق إنتاج الطواقم الطبية القادرة على الوصول إلى الخلايا المستهدفة لتوجيه النظير المشع المناسب دون حدوث أي نتائج سلبية على المريض، والمستحضرات الطبية المشعة تتميز باستهداف أعضاء محددة، ولها القدرة على التمركز بالخلايا ، وبالتالي التراكم بها بشكلٍ تفاضليٍّ لإعطاء تصوير دقيق للمرض، كما تهدف إلى إلقاء الضوء على التطبيقات التشخيصية والعلاجية للطواقم الطبية في ممارسات الطب النووى السريرى مع تحديد المعايير المثلية المطلوب توافرها للوصول لأفضل النتائج.