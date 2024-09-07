اليوم السابع
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السجن 7 سنوات للمتهم بالتعدى على قاصر وإنجابها طفلة منه بالمحلة

السبت، 07 سبتمبر 2024 11:41 م
السجن 7 سنوات للمتهم بالتعدى على قاصر وإنجابها طفلة منه بالمحلة حبس - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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قضت محكمة جنايات المحلة  الدائرة الثانية، بمعاقبة المتهم بالتعدي على فتاة قاصر وإنجاب طفلة منها بالسجن 7 سنوات في القضية رقم 1514 لسنة 2024.

كانت المحكمة قد عقدت بحضور المتهم، واستمعت المحكمة لمرافعات النيابة ودفاع المتهم ودفاع المجني عليها، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

كانت أسرة الفتاة القاصر، قد حررت محضرا ضد المتهم بقسم ثان المحلة، اتهمت المتهم بالتعدي عليها، وإنجابها طفلة منه تبلغ من العمر 8 شهور.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، وأحالت المتهم للمحاكمة الجنائية التي تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.

 







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