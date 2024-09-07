اليوم السابع
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الحكومة تنفى مد اليوم الدراسى بمدارس الفترة المسائية إلى الساعة 7:30 مساءً

السبت، 07 سبتمبر 2024 11:28 ص
الحكومة تنفى مد اليوم الدراسى بمدارس الفترة المسائية إلى الساعة 7:30 مساءً انفوجراف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بمد اليوم الدراسي في المدارس المطبق بها نظام الفترة المسائية إلى الساعة 7:30 مساءً خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025.

تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد اليوم الدراسي في المدارس المطبق بها نظام الفترة المسائية إلى الساعة 7:30 مساءً خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، موضحة أن المدارس التي ستعمل بنظام الفترتين في بعض الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وفقًا لطبيعتها وظروفها، سيكون نهاية اليوم الدراسي في الفترة المسائية فيها الساعة 5:30 مساءً، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.







التربية والتعليم

الفترة المسائية بالمدارس

الحكومة

مصطفى مدبولى

خليك واعى




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