إيمان حنا

فتح 63 ألف مكتب للاقتراع بالجزائر أبوابه للناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن تغلق فى حدود الثامنة مساء اليوم بتوقيت الجزائر، وهناك 24 مليون ناخب جزائرى يحق لهم التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ويتنافس في هذا الاستحقاق 3 مرشحين، هم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، والرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.

وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفى، أن عدد المراقبين نحو 500 ألف مراقب، وفق الإذاعة الجزائرية.

وأوضح شرفي، أن مكاتب الاقتراع ستشهد حضور ممثلي المترشحين الثلاثة، وهو ما يعكس شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

وفي السياق ذاته، أثنى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات على النضج الذي بات يتحلى به الشباب الجزائرى، مستشهدا باللقاءات التي جمعته بهم خلال المراجعة

الاستثنائية للقوائم الانتخابية وما تخللها من نقاش ثري .

وأضاف شرفي، أن نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب مسجلين ضمن مراقبى الانتخابات الرئاسية؛ ما ما يمكنهم من الاندماج في المسار السياسي .

من جهة أخرى، اعتبر أن الحملة الانتخابية جرت في أجواء من النضج الديمقراطي، وهو ما اعتبره نقطة إيجابية تثمن مسار هذا الاستحقاق

الرئاسي المهم.