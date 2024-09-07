التعليم الفلسطينية تدعو لاستئناف الدراسة بقطاع غزة فى ظروف آمنة

محمد جمال

دعا المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم فى فلسطين صادق الخضور،المؤسسات الأممية للتحرك والاضطلاع بمسؤولياتها من أجل استئناف العملية التعليمية فى ظروف آمنة داخل الأراضى الفلسطينية خاصة فى قطاع غزة.



وقال "الخضور" ، فى تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية، إن شلل الأطفال فى مجال الصحة يوازيه شلل مستقبل الأطفال فى قطاع التعليم بقطاع غزة، مشيرا إلى أنه يجرى التواصل مع مؤسسات أممية حقوقية ومؤسسات عاملة فى مجال التعليم والصحة النفسية، وتم وضع الخطة بين يدى هذه المؤسسات؛ لأن الوزارة بحاجة إلى إسناد الشركاء خاصة منظمة "اليونيسيف" ومؤسسات إنقاذ الطفل، منبها إلى أن أكثر من 600 ألف طفل فى قطاع غزة محرومون من التعليم للعام الثانى على التوالي.



وتابع "الخضور":" نحن عازمون على استثمار العام الدراسى القادم لإنقاذ عامين دراسيين"، مبينا أنه فى النصف الأول من العام الدراسى الجديد ستكون الجهود موجهة لإنقاذ العام الدراسى الماضي، أما الفصل الدراسى الثانى ستوجه الجهود لإنفاذ العام الدراسى المنتظر وفق تدخلات تستند إلى تركيز المادة التعليمية وتكثيف استخدام نظام "الرزم" بدلا من الكتب، كما أن هناك تواصلا مع المبادرات التى تقام حاليا فى مراكز الإيواء بحيث تتضمن مواد تعليمية تقرها الوزارة لاعتمادها رسميا.