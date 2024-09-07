اليوم السابع
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البابا تواضروس يلتقى الأساقفة العموم بالكاتدرائية

السبت، 07 سبتمبر 2024 04:05 م
البابا تواضروس يلتقى الأساقفة العموم بالكاتدرائية اللقاء السنوي العام مع الآباء الأساقفة العموم
كتبت: بتول عصام

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عقد قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم السبت، اللقاء السنوي العام مع الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، في المقر البابوي بالقاهرة، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.

تمت خلال اللقاء مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة والمشروعات الخدمية الحالية والمستقبلية بكنائس القاهرة، وعرض الآباء الأساقفة على قداسة البابا عددًا من الموضوعات المشتركة بين القطاعات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة قداسته للعمل والخدمة بكنائس القطاعات الرعوية بالقاهرة.

 







البابا تواضروس

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

البابا

الأساقفة العموم



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