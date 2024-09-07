الاحتلال يهدم 300 منزل في القدس منذ 7 أكتوبر.. جرائم إسرائيل بحق المقدسيين

كتب أحمد عرفة

كشف معروف الرفاعي مستشار محافظ القدس، عدد المنازل الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين التي هدمتها قوات الاحتلال في مدينة القدس منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، موضحا أن الاحتلال أقدم على 300 عملية هدم لمنازل الفلسطينيين، موضحا أن الحجة دائما لعمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس من قبل قوات الاحتلال أن البناء بدون رخصة.

وأضاف مستشار محافظ القدس، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بلدية الاحتلال تضييق على المقدسيين ولا تعطى رخص بناء لهم وإذا أعطت الرخصة تكون التكلفة مرتفعة للغاية وقد تصل 200 ألف دولار أو 150 الف دولار وذلك دون سعر العقار ذاته.

وأوضح معروف الرفاعي أن الاحتلال أحيانا يهدم منزل المواطن الفلسطيني بحجة الاستيلاء على الأرض لأغراض عسكرية أو من خلال بلدية الاحتلال يتم الاستيلاء للمكان لتوسيع شارع استيطانى أو لإقامة الحدائق التوراتية أو الحدائق الوطنية أو نصب تذكارى أو بزعم أن الأرض مملوكة في العهد العثمانى للوكالات يهودية وهناك حجج تتحجج بها بلدية الاحتلال للاستيلاء على المنازل وهدمها وطرد السكان العرب منها.

وأشار مستشار محافظ القدس إلى أن الاحتلال يعمل على إقامة مشاريع استيطانية فيما يعرف بالحوض المقدس وهناك إخطارات لهدم منازل الفلسطينيين، لافتا إلى أن عمليات الهدم تتم في بلدة سلوان ووادي الجوز الشيخ الجراح وجبل المكبر ومنطقة الثورى ومنطقة الطور وكل هذه عمليات الهدم الهدف منها الضغط على السكان العرب من أجل أن يقوموا بالخروج خارج المدينة المقدسة وإحلال المستوطنين مكانهم علما بأن بلدية الاحتلال وحكومة الاحتلال تشجع المستوطنين على شراء المنازل فيما يعرف بالحوض المقدس وإحلال المستوطنين مكان السكان العرب.