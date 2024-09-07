الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق موسع فى قتل الاحتلال لمتضامنة أمريكية بالضفة

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دعت الأمم المتحدة، الجمعة، إلى فتح "تحقيق موسع ومحاسبة الجنود الإسرائيليين المتورطين" في قتل المتضامنة التركية الأمريكية ايسينور ايجي في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أهمية التحقيق في ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددا على ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف.

وردا على سؤال عما إذا تمت محاسبة مسؤولين عن حوادث قتل مشابهة سابقا كان ضحيتها موظفين أمميين، قال دوجاريك: إنه "لم يتم فعل شيء حتى الآن بشأن مقتل موظفين أمميين".

كما أكد أن "التحقيقات تبدأ عادة بعد توقف الاشتباكات"، مضيفا أن إسرائيل لم تحقق في العديد من حوادث قتل المدنيين.

من جهة أخرى.. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الآليات العسكرية وانتشرت في عدة أحياء.