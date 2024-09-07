افتتاح بازار القاهرة 15 سبتمبر.. يضم مصنعين وعارضين للحرف اليديوية

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على حرص القيادة السياسية على تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية، للمحافظة عليها وتنميتها، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات لما لها من دور فعال فى النمو الاجتماعى والاقتصادى، فضلاً عن المساهمة الهامة للحرف التراثية فى الحفاظ على الهوية الوطنية والثراء الثقافى والحضارى لمصر.

وأضاف المحافظ أن محافظة القاهرة تستهدف دائما دعم وتشجيع أصحاب الحرف اليدوية، وذلك من خلال التوسع فى اقامة المعارض التى تضم نخبة متميزة من فنانى ومبدعى أعمال النقش على الخشب والنحاس والفخار وأعمال الخيامية التى تميزت بها القاهرة على مر العصور.

ونوه محافظ القاهرة إلى دور مثل هذه المعارض فى إبراز إبداعات اصحاب الحرف اليدوية التراثية، وما تمثله المعارض التراثية والحرفية من دعم لأصحاب الحرف والتسويق الامثل لهم، مؤكدا على حرص محافظة القاهرة على تقديم كافة صور الدعم للمبدعين من اصحاب الحرف اليدوية والتراثية فى شتى القطاعات.

وأشار محافظ القاهرة أن العاصمة ستشهد افتتاح بازار القاهرة، فى الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر 2024 بمدينة نصر، وتحديدًا بجوار موقف الحضرى بالحى العاشر من الـ10 صباحا وحتى الـ10 مساء، والذى يضم اكبر تجمع من المصنعين والعارضين فى مجال الحرف والمشغولات اليدوية، إضافة إلى عرض مستلزمات المدارس والجامعات تزامنا مع اقتراب العام الدراسى.

وأضاف محافظ القاهرة أن بازار القاهرة يأتى فى اطار جهود محافظة القاهرة التى تستهدف تشجيع ودعم الحرف اليدوية والتراثية، افتتاح معارض ومنافذ للتسويق لدعم العمل الحر، وتوفير فرص العمل مع تخفيف العبء عن المواطنين بتوفير منتجات بأسعار مخفضة للأسر.