استكمال مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية من سيدى بشر لشاطئ السرايا.. صور وفيديو

الإسكندرية - جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا من الإسكندرية، حيث شهدت محافظة الإسكندرية، استكمال أعمال مشروع التوسعة الجديد لكورنيش الإسكندرية، حيث يتم حاليا العمل على تمهيد المنطقة من سيدى بشر وحتى شاطئ السرايا بمسافة 1250 مترا.



يأتى ذلك بالتوازى مع استكمال أعمال النشروع فى المنطقة من المنتزة وحتى البوريفاج، حيث تم إزالة طبقة الأسفلت بالكامل من منطقة الكورنيش القديم جهة البحر و العمل على تعلية منطقة الكورنيش القديم، وذلك مع بدء التشغيل التجريبى لمشروع توسعة كورنيش الإسكندرية من المنتزه إلى البوريفاج جهة البحر، حيث تم الإنتهاء من إزالة طبقة الاسفلت فى الكورنيش القديم فى منطقة التوسعة حتى البوريفاج، فيما تم الانتهاء من أعمال تبليط الرصيف فى المنطقة ووضع "الإنترلوك" على رصيف الكورنيش الجديد، مع غلق الكورنيش القديم جهة البحر فقط والعمل التجهيز والتعلية اللازمة للكورنيش .

وأعمال مشروع توسعة الكورنيش تتضمن تطوير البنية التحتية لمنطقة توسعة الكورنيش والعمل على إنشاء شبكة صرف خاصة لتصريف مياه الأمطار فى فصل الشتاء.



تمهيد-المنطقة-من-سيدى-بشر-حتى-السرايا



توسعة-الكورنيش-فى-سيدى-بشر