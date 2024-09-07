استعدادا للمولد النبوى.. تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن أسوان، تكثيف جهودها على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين ضمن الإستعدادات الجارية للإحتفال بالمولد النبوى الشريف .

وتتابع الوحدات المحلية، الأسواق للإطمئنان على توافر السلع الأساسية بالأسعار المخفضة ، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة وذلك بناءاً على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وفى هذا الصدد، نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة والأتربة من الشوارع والمناطق السكنية، علاوة عن تنفيذ أعمال الإنارة والصيانة الدورية لشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وذلك بنطاق أحياء شرق وغرب وجنوب والصداقة الجديدة.

شارك فى الحملة، نواب رئيس المدينة محمد ممدوح ومحمود بهاء وعلاء الدين ممدوح، فضلاً عن رؤساء الأحياء، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات والسيارات.

وهو الذى توازى مع قيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتهذيب ورى الأشجار، علاوة على قيام وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بقيادة المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق والمتنزهات المختلفة.

وقامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالمتابعة الميدانية لعدد من المحلات التجارية والماركت هايبر وذلك وسط مشاركة من إدارة التموين بإشراف من المهندس خالد أبو القاسم مديرية عام مديرية التموين للتأكد من جودة السلع للإستهلاك الآدمى.