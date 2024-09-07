استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلة فى غارات إسرائيلية على شمال ووسط غزة

غزة (أ ش أ)

استشهدت طفلة وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح فى سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلى على مناطق مختلفة شمال ووسط قطاع غزة، فجر اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، أن غارة صاروخية استهدفت شقة سكنية لعائلة عوض الله في عمارة الغرباوي بحي النصر، في شمال مدينة غزة؛ ما أسفر عن استشهاد طفلة ونقل عدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في المدينة، وفقاً لما أفاد به مسعفون.

وفي وسط القطاع، استهدفت الغارات الإسرائيلية شقة سكنية في مخيم البريج؛ ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين، بينهم أطفال، كما أفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، تم نقل المصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات لتلقي العلاج.

وكان قد استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، بعد منتصف ليلة أمس بقليل، إثر غارات وقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، وعدة منازل في مخيم النصيرات، وفي مناطق غرب مدينة غزة، وفي خان يونس، حيث استشهد 8 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون في استهداف خيام نازحين داخل مدرسة حليمة السعدية في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، كما وصل 5 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً غرب مخيم النصيرات، وشهد حي الزيتون انفجارات ضخمة نتيجة عمليات نسف تقوم بها قوات الاحتلال في المنطقة جنوب شرق الحي.

كما استهدفت قوات الاحتلال منزلاً في منطقة قاع القرين جنوبي خان يونس، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، واستهدف قصف إسرائيلي عمارة سكنية في منطقة النصر غربي مدينة غزة؛ ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ فجر أمس الجمعة، إلى 37 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي المستمر.